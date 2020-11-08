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"Не покупайте у бабушек": эксперт о правилах выбора популярного продукта Эксперт рассказал о разных способах производства творога

Есть две разные технологии производства творога, которые влияют на его вкус и консистенцию, рассказал глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский в эфире канала "Украина 24".

"Существуют две классические технологии производства творога – кислотно-сычужный и кислотный. В СССР, Украине производили в основном кислотно-сычужным способом. Творог получался рассыпчатый. Кислотным способом творог не получается такой рассыпчатый, он более мажущей консистенции. Могу сказать, что украинские производители молочных продуктов прекратили использовать старую технологию отделения сыворотки от сгустка, поэтому творог получается другого вкуса, отличающийся от "советского". Творог высококачественный, украинские производители работают добросовестно. Качество сырья влияет на сам творог, на выход творога из молока", — сказал он.

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Эксперт также рассказал, как правильно выбирать творог и где его покупать.

"Я бы не советовал нашим потребителям покупать творог у бабушек и на базарах. На базарах много фальсификата, а у бабушек мы с вами никак не сможем определить санитарные условия. С 1 января 2021 года молоко второго сорта будет запрещено для переработки для продуктов, употребляемых человеком, но в условиях дефицита сырья это станет профанацией, в Украине кризисная ситуация с поголовьем коров. Покупать творог нужно только у известных производителей, торговых марок. Они гарантируют безопасность продукта. По запаху можно определить качество продукта, потому что если плохие санитарные условия – появляется посторонний запах, свидетельствующий о кишечной палочке. У многих производителей, производящих творог старым способом, часто присутствует кишечная палочка, это человеческий фактор", — сказал он.

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