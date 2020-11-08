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Подорожание сигарет: нардеп дал совет курильщикам Муса Магомедов рассказал, как противостоять подорожанию табака

В результате повышения акцизов в 2021 году в Украине подорожают сигареты. Что делать курильщикам, рассказал народный депутат Муса Магомедов в эфире канала "Украина 24".

"Сложно некурящему давать советы курящим. Говорить о том, чтобы запасались сигаретами, что они будут расти в цене до 2024 года – было бы глупо. Поэтому могу посоветовать только - бросать курить либо курить меньше. Утешает, что повышение цен, акцизов будет направлено на развитие нашей медицины, которой сейчас катастрофически не хватает финансирования. Курите меньше и занимайтесь спортом", — заявил он.

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Ранее замглавы Совета Нацбанка Василий Фурман рассказал, как будут меняться цены в Украине.

Напомним, Кабинет Министров Украины планирует повысить акцизы в 2021 году, в результате чего подорожают сигареты и алкоголь.