16:04, Сегодня

Растягиваем первую волну коронавируса – врач о карантине в Украине Также врач оценил эпидемиологическую обстановку в стране

Карантин выходного дня, который хотят ввести в Украине, не принесет пользы и лишь создаст людям неудобства.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" врач-иммунолог Андрей Волянский, комментируя ситуацию с коронавирусом COVID-19 в Украине.

"Я не вижу в этом (карантине выходного дня – ред.) пользы. Это усложнит жизнь людям, все должны выходить и дышать воздухом, не сидеть в четырех стенах. Естественно, это в какой-то степени снизит распространение вируса, но мы уже в течение 8 месяцев его снижаем локдаунами и карантинами. Мы просто растягиваем все больше и больше первую волну. Карантин выходного дня – попытка имитации деятельности, потому что уже спецфонд полностью использован, а эти акции не требуют больших затрат", - заявил Волянский.

Читайте также: Эпидемия коронавируса: врач заявил, что Украина приблизилась к опасному моменту

Также врач оценил нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в Украине.

"В течение 7 дней ноября мы имеем около 200 летальных исходов ежедневно. Я бы советовал ориентироваться на летальные исходы, а не на общее количество инфицированных, потому что эта цифра далека от истины, она значительно занижена. А вот летальные исходы – это, к сожалению, объективный показатель. И в течение последних дней их количество значительно выросло", - отметил он.

При этом иммунолог считает, что сегодняшняя ситуация в Украине "не настолько страшна". Он привел в пример Западную Европу – в марте и апреле "в Испании, Италии, Франции, Великобритании за сутки было и 800, и 900, 1000 летальных исходов".

"Надо понимать, что все равно мы должны пройти первую волну, она обязательна для прохождения, и естественно, что люди будут болеть и умирать", - констатировал врач.

Читайте также: Эпидемия коронавируса: врач сказал, когда Украина может ужесточить карантин

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" также рассказал, возможны ли в Украине в рамках ужесточения карантина такие меры как комендантский час и полная остановка транспорта.