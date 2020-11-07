В Харькове обстреляли консульство Азербайджана: подробности
Было сделано шесть выстрелов, камеры видеонаблюдения зафиксировали двух молодых людей
В ночь с пятницы на субботу, 7 ноября около 2 часов 30 минут в Харькове неизвестные обстреляли Почетное консульство Азербайджанской республики. Об этом сообщает "Украина 24".
Как отмечают в самом учреждении, находящемся по адресу ул. Ярослава Мудрого, 7, было сделано шесть выстрелов. Пробиты окно и входная дверь. Ночью в офисе никого не было, поэтому пострадавших нет.
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При этом камеры видеонаблюдения зафиксировали двух молодых людей с оружием в руках, которое напоминает пистолет с глушителем.
Полиция Киевского микрорайона города Харькова ведет расследование, открыто уголовное производство.