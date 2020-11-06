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"Путь в никуда": эксперт назвал минусы украинского плана по Донбассу Предложения Украины ранее уже были отброшены Россией, напомнил Олег Стариков

План Украины по урегулированию ситуации на Донбассе, подготовленный для Трехсторонней контактной группы, содержит невыполнимые пункты.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал военный эксперт Олег Стариков.

Комментируя пункт об увеличении мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, эксперт отметил:

"Увеличение численности Специальной мониторинговой миссии в 4 раза – это 250-300 млн долларов. Кто это будет финансировать? Думаю, все откажутся. Есть Кремль, который может дать деньги, а может и отказать".

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Стариков напомнил, что пункты, которые предлагает Украина, ранее уже были отброшены Россией.

"Песков (пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина – ред.) говорил, что никаких планов "Б" мы не приемлем - только Минские соглашения. Наши предложения – это больше информационно-дипломатическое, чем реальное решение проблемы. Кремль на это не пойдет", - считает он.

Эксперт добавил, что если Украина откажется от Минских соглашений, то "Кремль будет радоваться, хлопать в ладоши и считать это своей дипломатический победой".

"Все санкции в отношении России прикладываются к "Минску". А если мы откажемся - санкции Берлин, Париж и ЕС будут отменять. Это путь в никуда", - пояснил Стариков.

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Как сообщалось, Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы по Донбассу, содержащий предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.