"Путь в никуда": эксперт назвал минусы украинского плана по Донбассу

Предложения Украины ранее уже были отброшены Россией, напомнил Олег Стариков

"Путь в никуда": эксперт назвал минусы украинского плана по Донбассу

План Украины по урегулированию ситуации на Донбассе, подготовленный для Трехсторонней контактной группы, содержит невыполнимые пункты.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал военный эксперт Олег Стариков.

Комментируя пункт об увеличении мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, эксперт отметил:

"Увеличение численности Специальной мониторинговой миссии в 4 раза – это 250-300 млн долларов. Кто это будет финансировать? Думаю, все откажутся. Есть Кремль, который может дать деньги, а может и отказать".

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Стариков напомнил, что пункты, которые предлагает Украина, ранее уже были отброшены Россией.

"Песков (пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина – ред.) говорил, что никаких планов "Б" мы не приемлем - только Минские соглашения. Наши предложения – это больше информационно-дипломатическое, чем реальное решение проблемы. Кремль на это не пойдет", - считает он.

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Эксперт добавил, что если Украина откажется от Минских соглашений, то "Кремль будет радоваться, хлопать в ладоши и считать это своей дипломатический победой".

"Все санкции в отношении России прикладываются к "Минску". А если мы откажемся - санкции Берлин, Париж и ЕС будут отменять. Это путь в никуда", - пояснил Стариков.

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Как сообщалось, Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы по Донбассу, содержащий предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

Источник Украина 24 Теги Донбасс Война на Донбассе Минские соглашения ТКГ