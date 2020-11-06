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Эпидемия коронавируса: врач заявил, что Украина приблизилась к опасному моменту

В Украине больницы перегружены пациентами с коронавирусом, перепрофилирование клиник для больных COVID-19 не решает проблему нехватки коек.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал врач-инфекционист Юрий Сухов.

"Мы слишком приблизились к одному опасному моменту – это перегрузка медицинской системы, потому что сейчас занято абсолютное большинство коек, которые развернуты для лечения больных с COVID-19", - заявил он.

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Как подчеркнул Сухов, "с февраля, когда идет проблема COVID-19, у нас не построено ничего – ни временного, и модульного, количество собственно инфекционных коек осталось прежним".

"Перепрофилирование терапевтических, неврологических и других стационаров имеет только вспомогательную роль, структура инфекционного стационара несколько другая. Китайцы и даже россияне сумели это сделать", - сказал врач.

Сухов отметил, что Украина могла бы более успешно бороться с коронавирусом, но для этого "нужна профилактика". Также он добавил, что "номинальные штрафы 17 тыс. грн при зарплате 5-10 тыс. не имеют смысла".

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" также рассказал, возможны ли в Украине в рамках ужесточения карантина такие меры как комендантский час и полная остановка транспорта.