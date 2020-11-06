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Принуждаем Путина к конкретике: Арестович о плане Украины по Донбассу Алексей Арестович рассказал, можно ли отвести войска с Донбасса до начала 2021 года

Украина отправила ноту в ОБСЕ в связи с обстрелом на Донбассе, в результате которого был ранен украинский военный. Боевики сбросили гранату с беспилотника. Подробности рассказал советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

"Нота направляется каждый раз, когда украинские военные получают ранения или гибнут. Реагирование идет в рабочем порядке, фиксируются обстрелы и сообщается о них. Было совместное заявление стран Евросоюза, в котором говорилось, что они поддерживают сдержанность украинской стороны и попытки наладить ситуацию через ТКГ. Эта поддержка много стоит, это не пустые слова. Они осудили Россию за обстрелы и призвали ее также использовать ТКГ для решения вопросов", — сказал он.

Арестович также рассказал, можно ли вывести вооружение с территории Донбасса до начала следующего года, как прописано в плане действий по организации выборов на территории ОРДЛО.

"Есть пример Израиля, который с 1982 до 2000 года держал так называемую зону безопасности в южном Ливане, которая была шириной 150 и глубиной в разных местах до 30 км. И когда им понадобилось в 2000 году выйти, они вышли за одну ночь. Армия южного Ливана, которая была дополнительной силой, также вышла за одну ночь. Нужно отличать техническую возможность и желание. Технически могут выйти (военные с Донбасса — ред.) за неделю или даже быстрее. Смотря как выходить, какую команду даст Путин", — заявил он.

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Советник украинской делегации в ТКГ заявил, что Украина заставляет Путина определиться с дальнейшими действиями.

"Я называю то, что сейчас происходит, принуждением к конкретизации. У них был такой термин "принуждение к миру". Проходит год с прошлой встречи в Нормандском формате. Подпись Путина стоит под протоколом. Он выполняется российской стороной лишь частично, и есть риск, что он вообще будет сорван. Вопрос, который мы всегда задаем российской делегации: вы вообще хотите выполнять тот документ, который подписал ваш президент, или вы хотите нарушить подпись Путина? На них это очень влияет, они бледнеют и берут перерыв. И есть вопрос, хочет ли Путин сохранить лицо, вывести войска и урегулировать конфликт на Донбассе? Определенные признаки этого есть", — сказал Арестович.

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Ранее глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина подготовила «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы, содержащий предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.