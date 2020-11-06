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"Пока процесс обратный": эксперт объяснил, чего Россия не делает на Донбассе Александр Мусиенко рассказал, что необходимо сделать, чтобы демилитаризировать восток Украины

Демилитаризации на Донбассе пока не происходит, заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире канала "Украина 24".

"О демилитаризации пока речи не идет, происходит лишь милитаризация. Дело в том, что ОБСЕ и украинская разведка фиксируют передвижение колонн, которые движутся из Российской Федерации в сторону временно оккупированных территорий. Поэтому пока что процесс обратный", — заявил он.

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Эксперт рассказал, как должна проходить демилитаризация.

"Что касается демилитаризации в целом, это целый комплекс мер, который начинается с самого важного, что предусмотрено непосредственно Минскими договоренностями, — это выведение тяжелого вооружения, артиллерийских систем и систем реактивного огня, которые есть на временно оккупированных территориях, танков и так далее. Все это должно фиксироваться. Лучший вариант был — с помощью миротворцев, но еще есть вариант, что это может быть расширенная миссия наблюдателей ОБСЕ совместно с комиссией, которая должна быть создана в рамках ТКГ. Следующий момент, он принципиальный, — это контроль над участком российско-украинской границы, который сейчас не контролируется. Это для того, чтобы непосредственно фиксировать вывод военной техники и не допускать обратных процессов — когда вывели 10 единиц, а завели 15", — сказал он.

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Третий пункт, по словам Мусиенко, — это разоружение непосредственно всех регулярных и нерегулярных формирований. Они должны сложить оружие, и трехсторонняя комиссия должна это зафиксировать.

"Еще один момент, который должен идти вместе с демилитаризацией — это разминирование. Это то, что касается мирных жителей. Нам в этом уже помогают ОБСЕ, Канада, Чехия, США, Германия. Они предоставляют технику, автомобили. Конечно, нам нужно больше, но и тут есть определенное движение. Но процесс растянется на годы, поэтому нужно начинать и делать", — сказал он.

Ранее вице-премьер-министр Украины, министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, соответствует ли план проведения выборов в ОРДЛО в марте 2021 года Минским договоренностям.