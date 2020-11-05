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Ужесточение карантина: эксперт рассказал, нужен ли полный локдаун Сергей Комиссаренко рассказал, что нужно делать, чтобы сдерживать эпидемию коронавируса

Министерство здравоохранения предлагает Кабинету министров усилить карантин в Украине. Нужно ли вводить дополнительные меры, рассказал в эфире канала "Украина 24" глава комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО Сергей Комиссаренко.

"Европейские страны делают перерывы (полный локдаун — ред.): иногда на выходные, иногда на целую неделю, иногда на какие-то праздники. Я считаю, рационально вводить вечерние часы карантина для людей пожилого возраста. Но главное — люди должны понимать, что распространение вируса зависит именно от них, потому что именно инфицированные люди распространяют вирус. Одна только проблема в том, что иногда люди распространяют вирус, не зная, что они инфицированы. Родные "братья" этого вируса SARS и MERS были более летальными, более вредными, но человек инфицированный не распространял его, пока не появлялись выраженные признаки заболевания. А тут человек может не знать о болезни и при этом активно распространять вирус", — рассказал он.

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Полный локдаун в Украине из-за эпидемии коронавируса вводить не нужно, уверен эксперт.

"Я думаю, карантин сработал, но мы не можем определить, насколько эффективно, так как нет контроля, которым можно это измерить. Полный локдаун не нужно вводить, это очень сильное психологическое давление на людей. Но нам нужно придерживаться мер карантина и контролировать их", — сказал он.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" также рассказал, возможны ли в Украине в рамках ужесточения карантина такие меры как комендантский час и полная остановка транспорта.