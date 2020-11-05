00:15, Сегодня

В Украине могут ввести новое карантинное ограничение: Степанов раскрыл детали Глава Минздрава рассказал, как можно остановить COVID-19

В Украине Кабмин рассматривает возможность введения карантина выходного дня, чтобы сдержать распространение коронавируса COVID-19, однако окончательное решение по этому поводу пока не принято.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте также: Новые штрафы за нарушение карантина: в Раде назвали минус

На вопрос, что собой представляет карантин выходного дня, Степанов ответил:

"Мы считаем, что более жесткими ограничениями именно в выходной день мы сможем в той или иной степени разрывать эту цепь болезни. Вкупе с другими мерами это может сдерживать распространение коронавирусной болезни. Для нас главное - это скорость, с которой распространяется болезнь, ее надо сдержать".

На вопрос, когда это может начаться, министр заявил:

"Точно не с этих выходных. Это проект, который мы еще согласовываем, окончательного решения правительства еще не существует".

Читайте также: Эпидемия коронавируса: врач сказал, когда Украина может ужесточить карантин

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" также рассказал, возможны ли в Украине в рамках ужесточения карантина такие меры как комендантский час и полная остановка транспорта.