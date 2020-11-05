В Украине могут ввести новое карантинное ограничение: Степанов раскрыл детали
Глава Минздрава рассказал, как можно остановить COVID-19
В Украине Кабмин рассматривает возможность введения карантина выходного дня, чтобы сдержать распространение коронавируса COVID-19, однако окончательное решение по этому поводу пока не принято.
Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов.
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На вопрос, что собой представляет карантин выходного дня, Степанов ответил:
"Мы считаем, что более жесткими ограничениями именно в выходной день мы сможем в той или иной степени разрывать эту цепь болезни. Вкупе с другими мерами это может сдерживать распространение коронавирусной болезни. Для нас главное - это скорость, с которой распространяется болезнь, ее надо сдержать".
На вопрос, когда это может начаться, министр заявил:
"Точно не с этих выходных. Это проект, который мы еще согласовываем, окончательного решения правительства еще не существует".
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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" также рассказал, возможны ли в Украине в рамках ужесточения карантина такие меры как комендантский час и полная остановка транспорта.