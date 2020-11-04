23:14, Сегодня

"Вы неадекватны": известную юристку чуть не выгнали из студии ток-шоу Марина Ставнийчук вступила в перепалку с ведущим Василием Головановым

Известную украинскую юристку Марину Ставнийчук едва не выгнали из студии "ТОК-ШОУ №1" на телеканале "Украина 24" из-за конфликта с ведущим Василием Головановым.

Ставнийчук попросила передать ей слово за счет времени, выделенного народному депутату от "Батькивщины" Сергею Власенко.

По просьбе юристки предоставить "одну секунду за счет Власенко" ведущий ответил: "Нет, за счет Власенко не будет".

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После этого Ставнийчук потребовала слова с уже выключенным микрофоном. В ответ Голованов заявил:

"(Слова - ред.) не будет. Так не будет. Вы неадекватны сейчас просто, вы не слышите меня? Оставьте студию, пожалуйста, до свидания. Марина Ивановна, до свидания. Здесь есть дирижер, который решает, как происходит эфир. Если вы не играете по правилам, вы оставляете площадку. В следующий раз принесу вам красную карточку. Если работаем, то работаем".

В свою очередь, юрист пожаловалась на "не очень равные условия" для гостей эфира.

Ведущий ответил, что здесь он решает, "в каких условиях все будут работать".

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Напомним, ранее нардеп из фракции "Батькивщина" Сергей Власенко и первый президент Украины Леонид Кравчук устроили перепалку в эфире телеканала "Украина 24".