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"Десятка уже есть": эксперт СНБО прокомментировал рекорды коронавируса Сергей Комиссаренко также выступил против комендантского часа

Больницы почти до отказа заполнены больными коронавирусной болезнью, и количество случаев заболевания намного выше данных официальной статистики.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал глава комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО Сергей Комиссаренко.

"Если у вас болен родственник, попробуйте позвонить в больницу и спросить, смогут ли принять. И вы увидите результат. Как правило, людям отказывают, к сожалению. Поэтому думаю, что у нас больницы почти полностью переполнены. Наверное, держат какие-то резервы в случае, если у человека на самом деле очень тяжелое состояние. Поэтому и пытаются держать людей дома при нынешних условиях", - сказал Комиссаренко.

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Эксперт сомневается в достоверности данных официальной статистики заболевания.

"Когда мы говорим о 9,5 тыс. (новых случаев за последние сутки – ред.), я думаю, что их значительно больше. Просто неудобно говорить, что у нас уже есть десятка, как и умерших – думаю, что больше, чем 200 человек", - сказал Комиссаренко.

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Также ученый высказал сомнения в целесообразности введения комендантского часа.

"Карантин выходного дня или карантин недели приняты в других странах, и оно помогает. В отношении комендантского часа я не уверен, это выглядит слишком по-военному", - сказал Комиссаренко.

Отметим, что за последние сутки в Украине зафиксировано 9 524 новых случая заболеваемости, 236 482 активных больных, 199 человек умерли, 7 536 выздоровели. Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве - 856 новых.