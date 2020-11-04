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Италия могла создать опасный прецедент - дипломат о деле Маркива Экс-генконсул Украины в Милане напомнил, что в итальянской прессе после задержания Маркива использовались кремлевские штампы

Итальянский суд первой инстанции создавал опасный прецедент против Украины, приговорив украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы.

Об этом экс-генконсул Украины в Милане Роман Горяйнов рассказал в эфире канала "Украина 24", комментируя вынесение апелляционным судом оправдательного приговора Маркиву.

"Как только мы получили информацию о задержании Виталия Маркива, мы поняли, что дело не будет простым. Во-первых, был задержан самый действующий боец Нацгвардии. То есть Италия создавала опасный прецедент задержания бойца Национальной гвардии, который непосредственно принимал участие в событиях в зоне АТО в 2014 году", - сказал дипломат.

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По словам экс-консула, в итальянской прессе шло наступление на Украину.

"Анализируя прессу, которая сразу же появилась в Италии после его задержания, мы поняли, что фактически идет наступление не только на Маркива как такового, идет наступление на Украину. Много было ссылок в этих статьях на кремлевские противоукраинские мантры. Политические силы, которые поддерживали обвинение, были близки России", - сказал Горяйнов.

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Дипломат отметил, что освобождение Маркива - итог долгой работы многих профессионалов.

"Мы не надеялись, что все вопросы будут решены быстро. Но Украине было предоставлено полное содействие в защите прав Виталия. То, что мы имели вчера – это результат долгой работы команды профессионалов как в Украине, так и за рубежом", - сказал Горяйнов.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что Маркив не собирается возвращаться в Италию.