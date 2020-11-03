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Гордон рассказал, как экс-премьер Украины чуть не подрался с российским политиком Известный журналист рассказал подробности о ссоре на юбилее украинского экс-премьера

Экс-посол России в Украине Виктор Черномырдин когда-то чуть не подрался с экс-премьером Украины Витольдом Фокиным. Об этом рассказал журналист Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24".

"Он (Черномырдин — ред.) был человеком с характером. Он однажды с Витольдом Павловичем Фокиным чуть не подрался на юбилее Витольда Павловича. Виталий Масол их разнимал", — сказал он.

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Гордон поделился подробностями о том, что стало причиной конфликта.

"Это была очень интересная история. Витольд Павлович любит сплавляться по реке, и были там на ватмане фотографии, как он сплавляется, штурмует горы. Виктор Степанович в шутку сказал: "Витольд, а когда ж ты работал?" Слово за слово, они схватились за грудки", — сказал он.

Ранее Дмитрий Гордон заявил, что США должны занимать более четкую позицию относительно Украины.