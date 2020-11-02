23:14, Вчера

"Мы нищие": экс-министр сравнил затраты на медицину в Украине и других странах Борис Колесников назвал финансирование украинской медицины "катастрофой"

В Украине необходимо вводить страховую медицину, чтобы сократить отставание от других стран в финансировании медицинской отрасли.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" бывший вице-премьер-министр Украины, бизнесмен, общественный деятель Борис Колесников.

"Посмотрим на медицину в США, в Германии, и сравним. Россия и Украина – примерно одинаковые показатели (8 и 7% соответственно – ред.), только ВВП Украины в 10 раз меньше ВВП России, а население только в три раза меньше. Соответственно, Россия тратит значительно больше. Польша – на процент меньше (6% - ред.), поляков столько же, сколько нас, а ВВП в четыре раза больше украинского. Значит, Польша тратит в четыре раза больше", - отметил он.

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По словам Колесникова, если взять абсолютные цифры, ВВП на душу населения, и посмотреть, сколько тратится на медицину, "мы будем самыми нищими в этом списке".

"ВВП США – 20 трлн. Возьмите 17% (затраты на охрану здоровья в США – ред.), это 3 трлн 400 млрд долларов. Значит, украинцев в восемь раз меньше. 40 млрд долларов - больше, чем национальный бюджет Украины - США тратят при сопоставимом населении. Это катастрофа. Без страховой медицины здесь не обойдешься",- заявил бывший вице-премьер.

Напомним, ранее экс-вице-премьер Борис Колесников в эфире телеканала "Украина 24" озвучил рецепт значительного повышения зарплат в Украине.