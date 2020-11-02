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Разборки со стрельбой по прохожим в Ивано-Франковске: новые подробности Задержанного стрелка ждет психиатрическая экспертиза

В Ивано-Франковске вооруженный мужчина открыл стрельбу по прохожим и успел ранить трех человек, пока одна из жертв нападения не начала отстреливаться.

Как сообщает в своем сюжете телеканал "Украина 24", 23-летняя девушка вместе со своим парнем возвращались домой. У подъезда к ним подошел незнакомец и дважды попал девушке в ногу из пистолета.

"Затекла нога, услышала какой-то очень сильный грохот, поняла, что это от пистолета. Затем второй раз. Посмотрела на ногу, а у меня вся нога в крови. Мой парень спросил - чего ты стреляешь? Он сказал - хочу и стреляю", - рассказала девушка.

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Раненая вызвала полицию, а пока те ехали, стрелок искал жертв на соседней улице, цеплялся к покупателям магазина.

"Два человека, они или в очереди стояли, или просто проходили, а он им сказал - чего вы на меня смотрите? А они ему - есть глаза и смотрим. Мужчина говорит, если хотите разборки, идем поговорим. И они вышли", - говорит продавщица в магазине Зоряна.

На улице нападавший стрелял в упор, одному из мужчин попал в челюсть, другому - в лоб. Но против стартового пистолета обидчика пострадавший достал травматический и начал отстреливаться.

"Попал он несколько раз, соответственно, злоумышленник получил тоже телесные повреждения. В частности, ему попали в палец правой руки. И соответственно врачи ампутировали этот палец", - сообщила пресс-секретарь полиции Прикарпатья Кристина Максимчак.

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Стрелок был трезвым, когда выбирал на улицах города своих случайных мишеней. Анализ крови не обнаружил алкоголя или наркотиков, уточнили в полиции.

"Мужчина действовал хладнокровно, целенаправленно, мы установили, что с ни одним из участников он не конфликтовал ранее, он с ними не знаком", - отметила пресс-секретарь полиции Прикарпатья.

Сейчас мужчину ждет судебно-психиатрическая экспертиза. Если его признают вменяемым, придется отвечать перед законом за хулиганство.

Напомним, в центре Киева 2 ноября мужчина зашел в ресторан и начал угрожать взорвать помещение. Злоумышленника задержала полиция.