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Штрафы из-за масок хотят увеличить — у Авакова рассказали, есть ли смысл Советник министра внутренних дел рассказал, что мешает наказывать нарушителей карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов обратился к Верховной раде с просьбой поддержать законопроект об усилении ответственности за несоблюдение правил карантина. Документ находится на рассмотрении в парламенте, согласно ему, штраф за отсутствие маски может составить от 10 до 15 необлагаемых налогом минимумов, то есть от 170 до 225 гривен.

При этом полиция и так составляет протоколы на нарушителей — об этом рассказал советник министра внутренних дел Арсена Авакова Михаил Апостол в эфире канала "Украина 24".

"Я не читал этот законопроект, но хочу вспомнить про десятки тысяч протоколов, которые уже были составлены, и каждый день полиция совершает проверку соблюдения противоэпидемических мер. Если брать по Киеву, то более 4 тысяч таких протоколов составлено, в том числе более тысячи — в отношении юридических лиц", — сказал он.

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По его словам, проблема в том, что наказания не реализуются на практике.

"Как итог, другая ветвь власти — судебная — не взяла на себя ответственность, поэтому более 90% этих протоколов не рассмотрено, и в принципе, те, кто должен был понести наказание, его не понесли. Поэтому мы считаем, что сегодня должны ответственность брать на себя все три ветви власти — и законодательная, и исполнительная, и судебная. Полиция ежедневно оформляет протоколы. Наказание получили 8-10 процентов, это основная проблема. Если бы нарушителей наказывали, то эффект бы был", — сказал Апостол.

Ранее врач-иммунолог Андрей Волянский рассказал, когда Украина может ужесточить карантин.