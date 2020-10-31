Может содержать канцерогены: эксперт рассказал, как выбрать качественное масло

Как выбрать качественное растительное масло, рассказал в эфире канала "Украина 24" технолог по переработке и выпуску масложировой продукции Сергей Дмитрук. В частности, он ответил на вопрос, какое масло лучше — светлое или темное.

"Более качественное масло, которое светлее, потому что оно было выдавлено ​​из зерен, возможно, с использованием холодного метода прессования. Более темное масло — как подсолнечное, так и тыквенное — это семена сначала нагревают на специальных жаровнях, чтобы был больший выход масла в результате. Но это в свою очередь приводит к возникновению канцерогенов. Все знают, что канцерогены, вероятно, могут вызвать раковые клетки", — сказал он.