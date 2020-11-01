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"Лучше в супермаркете": эксперт дал совет, как выбирать масло Масло не должно быть очень темным, заявил эксперт

Технолог по переработке и выпуску масложировой продукции Сергей Дмитрук в эфире телеканала «Украина 24» дал советы, как правильно выбирать подсолнечное масло на рынке и в супермаркете.

«Если выбирать на базаре, то надо ее обязательно пробовать на вкус и на запах. Надо выбирать масло, которое не имеет затхлого запаха, чтобы прелостью не пахло, чтобы не было горького вкуса, чтобы было не очень темное, потому что это свидетельствует о том, что оно очень пережаренное», - отметил Дмитрук.

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При этом он посоветовал покупать и рафинированное и не нерафинированное масло в супермаркете.

«Если покупать масло в супермаркете, то надо четко себе разделить - на масло, на котором мы жарим, и масло, которое берем на салаты. Я рекомендую брать масло на салаты, и нерафинированное тоже, только в супермаркетах, потому что там производители контролируют входное сырье и готовый продукт», - заявил Дмитрук.

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Ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий рассказал, стоит ли ожидать дефицита продуктов.