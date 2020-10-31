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Может быть до 20 тысяч больных в день — эксперт об опасности коронавируса Врач рассказал о статистике по жертвам COVID-19

Каждые 5-10 минут Украина теряет своего гражданина из-за коронавируса. Об этом рассказал президент Украинского медицинского клуба, заслуженный работник здравоохранения Иван Сорока в эфире канала "Украина 24".

"Учитывая то, что у нас неэффективная система тестирования, у нас есть только реальные цифры тех людей, которые были протестированы. А объективно, по ощущениям экспертов медицинского сообщества, таких больных как минимум втрое больше. Мы видим увеличение количества пациентов. Объективно, давайте посмотрим, еще несколько дней назад у нас были десятки смертей, а сейчас эта цифра доходит до почти 200 официально зарегистрированных смертей от коронавируса. Это говорит о том, что каждые 5-10 минут Украина теряет своего гражданина", — сказал он.

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Эксперт рассказал, что должно сделать государство, чтобы уменьшить печальную статистику.

"Это очень серьезные вещи, на которые нужно обратить внимание как с точки зрения организации оказания медицинской помощи, как с точки зрения профилактики этого заболевания. И надо сделать так, чтобы на первичном звене этим пациентам оказывалась максимально качественная и эффективная помощь. (К концу года - ред.) может быть до 15-20 тысяч больных (в сутки - ред.)", - сказал он.

Ранее врач-иммунолог Андрей Волянский в эфире телеканала "Украина 24" также опроверг миф о лечении коронавируса COVID-19.