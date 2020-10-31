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Подсолнечное масло может быть опасно — эксперт назвал вредные примеси Зачем рафинируют растительное масло и чем оно может навредить

Рафинированное растительное масло полезнее при приготовлении пищи, рассказал технолог по переработке и выпуску масложировой продукции Сергей Дмитрук в эфире канала "Украина 24".

"Процесс рафинирование вообще для того используется, чтобы очистить масло от различных вредных соединений, которые вызывают вредное воздействие на организм человека. Вообще эти процессы очистки масла используются для того продукта, который используется непосредственно для жарки, или для производства детского или диетического питания. Рафинированное масло является безопасным при нагревании, жарке блюд", — сказал он.

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Также он рассказал, какие могут быть опасные компоненты в подсолнечном масле.

"Непосредственно опасны канцерогены, перекиси, гидроперекиси, свободные жирные кислоты — это все то, что влияет на порчу готовой продукции. Плюс порча блюд, из которых у нас производится пищевой продукт с использованием подсолнечного масла, также может оказывать отрицательное влияние на человеческий организм", — сказал эксперт.

Ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий рассказал, стоит ли ожидать дефицита продуктов.