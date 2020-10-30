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Эпидемия коронавируса: врач сказал, когда Украина может ужесточить карантин Врач также сравнил статистику смертности в Украине и ЕС

Украина может достигнуть показателя 15 тысяч заболевших коронавирусом COVID-19 в сутки уже в ноябре.

Такой прогноз озвучил в эфире телеканала "Украина 24" врач-иммунолог Андрей Волянский.

Комментируя порог в 15 тысяч больных в сутки, при котором Минздрав будет вводить новые карантинные ограничения, Волянский сказал:

"Я думаю, что уже в ноябре это абсолютно вероятно".

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При этом врач считает, что показатель инфицированных за сутки не дает точного представления о масштабах и характере эпидемии.

"Все-таки более объективный показатель – это количество смертей за сутки. Мы вышли на цифру 170 за прошедшие сутки. Это, безусловно, много. Но если сравнивать с первой волной в Европе в апреле, то Франция, Испания, Италия давали 800-900 летальных исходов в сутки. Так что я считаю, что наш вариант не настолько плох", - отметил он.

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Напомним, что в Украине 30 октября поставлен новый антирекорд по количеству зарегистрированных больных – 8312 случаев за сутки. Новые жесткие карантинные меры будут вводить в случае выявления по всей стране более 15 тысяч заболевших коронавирусом за сутки.

Врач-иммунолог Андрей Волянский в эфире телеканала "Украина 24" также опроверг миф о лечении коронавируса COVID-19.