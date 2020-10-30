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"Перемирие продолжается": в ТКГ отреагировали на потери Украины на Донбассе

Украина после эскалации на Донбассе и гибели бойцов ВСУ удалось остановить новые обстрелы благодаря обращению к ОБСЕ, сегодня перемирие продолжается.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.

"Украине удалось остановить более массированные обстрелы благодаря реакции и прямому выходу на СЦКК, на ОБСЕ. Нас обвиняют, что мы вышли из соглашения о перемирии, потому что мы якобы не поддерживаем механизм координации сторон. Сегодняшний день показал, что механизм координации все-таки существует. Прямой выход на представителей СЦКК, на ОБСЕ позволил уменьшить интенсивность нарушений режима тишины", - сказал Гармаш.

По его словам, перемирие сегодня продолжается, однако "та сторона нарушила перемирие, и это дает нам возможность поднимать этот вопрос на самом высоком уровне вплоть до нормандской четверки, до наших западных партнеров".

"До перемирия каждый день убивали одного-двух человек, но мы это даже не обсуждали на таком уровне, потому что не было факта нарушения перемирия. На сегодняшний день нужно говорить о том, что перемирие сохраняется, но мы отмечаем факты целенаправленной эскалации с целью срыва этого перемирия той стороной", - добавил участник ТКГ.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки погибли двое военных, еще двое получили ранения.

Ранее экс-президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "Украина 24", что полная тишина на Донбассе не соблюдается и надо искать новые эффективные способы решения ситуации.