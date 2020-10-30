Смертельное ДТП в центре Киева: появились новые детали
Водитель прошел тест на опьянение
В центре Киева на Майдане Независимости 30 октября около 16:00 произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.
Подробности инцидента рассказал с места события корреспондент телеканала "Украина 24". По предварительной информации, погибшие - мужчина и женщина. Еще не менее трех человек, среди которых есть дети, госпитализированы в больницу.
Сейчас на месте работают правоохранители. Повреждены 5 автомобилей. Водитель по непонятным причинам двигался по пешеходной части Майдана со стороны Аллеи Героев Небесной Сотни, сбил нескольких пешеходов, вылетел на Крещатик и врезался в машины, которые стояли в пробке.
Читайте также: "Чувствую ногу, которой нет": жертвы пьяного ДТП в Киеве рассказали, как все случилось
Сейчас трафик загружен, поскольку для проезда доступна только одна полоса движения.
По предварительной информации, водитель прошел тест на опьянение, который показал нули, но ему придется отправиться в медицинское учреждение, где он будет сдавать повторные анализы на содержание алкогольных и наркотических веществ в крови.
Также, по предварительной информации, мужчина был после операции и якобы ему стало плохо за рулем.
Читайте также: ДТП с Зайцевой и другие громкие аварии: кого наказали, а кто избежал ответственности
В свою очередь заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил в Facebook, что полицией задержан Юрий Н. 1954 г.р., водитель джипа Land Rover, который сбил насмерть двух пешеходов и нанес травмы еще четверым.
Сам водитель после задержания дал показания, что он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем. Тест драгером на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови. Но более точные результаты даст анализ крови и мочи.
Следователями полиции Киева будет предъявлено подозрение по части 3, статьи 286 Уголовного кодекса - нарушение правил дорожного движения, которое повлекло гибель двух и более человек.
Напомним, в Украине за 29 лет независимости в результате ДТП погибли более 174 тысяч человек, свыше 1,2 млн получили травмы. Такую статистику обнародовал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.