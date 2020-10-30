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Смертельное ДТП в центре Киева: появились новые детали Водитель прошел тест на опьянение

В центре Киева на Майдане Независимости 30 октября около 16:00 произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

Подробности инцидента рассказал с места события корреспондент телеканала "Украина 24". По предварительной информации, погибшие - мужчина и женщина. Еще не менее трех человек, среди которых есть дети, госпитализированы в больницу.

Сейчас на месте работают правоохранители. Повреждены 5 автомобилей. Водитель по непонятным причинам двигался по пешеходной части Майдана со стороны Аллеи Героев Небесной Сотни, сбил нескольких пешеходов, вылетел на Крещатик и врезался в машины, которые стояли в пробке.

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Сейчас трафик загружен, поскольку для проезда доступна только одна полоса движения.

По предварительной информации, водитель прошел тест на опьянение, который показал нули, но ему придется отправиться в медицинское учреждение, где он будет сдавать повторные анализы на содержание алкогольных и наркотических веществ в крови.

Также, по предварительной информации, мужчина был после операции и якобы ему стало плохо за рулем.

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В свою очередь заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил в Facebook, что полицией задержан Юрий Н. 1954 г.р., водитель джипа Land Rover, который сбил насмерть двух пешеходов и нанес травмы еще четверым.

Сам водитель после задержания дал показания, что он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем. Тест драгером на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови. Но более точные результаты даст анализ крови и мочи.

Следователями полиции Киева будет предъявлено подозрение по части 3, статьи 286 Уголовного кодекса - нарушение правил дорожного движения, которое повлекло гибель двух и более человек.

Напомним, в Украине за 29 лет независимости в результате ДТП погибли более 174 тысяч человек, свыше 1,2 млн получили травмы. Такую статистику обнародовал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.