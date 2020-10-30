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"Охватит всю Украину": синоптик рассказал, когда придет зима Глава Укргидрометцентра рассказал о погоде в Украине в ближайшие дни

В Украине в ближайшие дни сохранится прохладная осенняя погода. Об этом рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в эфире канала "Украина 24".

"Пока нет никаких угроз того, что в Украину идет зима. Такое развитие синоптических процессов в Украине сохранится как минимум до середины ноября, то есть зима до этого времени в Украину не придет. Небольшое снижение температуры действительно произойдет, особенно дневной температуры, за счет большой облачности, которая не дает прогреваться приземному слою воздуха", — сказал он.

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Кульбида рассказал, где стоит ожидать дождей и ветреной погоды.

"Дожди пройдут по всей территории Украины — в разное время, но они охватят всю Украину. Будет усиливаться ветер, особенно в северных, центральных и южных областей Украины. Скорость ветра 15-20 м\с, она совсем не представляет угрозы и последствий, как после нынешнего урагана в США. У нас более благоприятные погодные условия, в Украине", — сказал он.

Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал об обновлении зон карантина в связи с эпидемией коронавируса в Украине.