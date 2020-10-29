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Рекорды коронавируса в Украине: врач объяснила, почему стали больше болеть По мнению эпидемиолога, на статистику заболеваемости также повлиял первый карантин

По состоянию на 29 октября в Украине зарегистрировано 7 342 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 113 человек умерло. Врач-эпидемиолог национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк в эфире канала "Украина 24" объяснила, почему с началом осени в стране зафиксирован скачок заболеваемости.

"Во-первых, мы выходили из карантина, и первым карантином мы затянули во времени состояние заболеваемости. Второе – способствуют закрытые помещения, сейчас мы все находимся в домах, офисах, торговых центрах, транспорте, меньше проводим времени на улице. Плюс еще сезон острых респираторных заболеваний, что усложняет ситуацию, и для врача теперь сложнее провести дифференциальную диагностику и понять, что у пациента на самом деле. Все эти факторы в комплексе влияют, а то, что мы меньше придерживаемся карантинных мероприятий, добавляет негативных проявлений", - сказала врач.

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По словам Сояк, без теста определить наличие заболевания сложно, но иногда возможно.

"Иногда у пациента есть специфические проявления, врач выставляет диагноз "под подозрением". Но в любом случае нужно лабораторно подтвердить тот или иной диагноз. Пациента можно госпитализировать, если его состояние настолько плохое, что по-другому нельзя", - сказала инфекционист.

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Также Сояк объяснила, почему некоторые люди, неоднократно проходя ПЦР-тест, получают положительный результат.

"Вирус 14 дней не находится в организме, это инкубационный период, и можно либо заболеть, либо не заболеть. А когда уже заболели, каждый организм борется по-разному, кто-то может иметь положительный анализ и дважды, и трижды, и четырежды, кто-то с первого раза после лечения получает отрицательный тест", - сказала Сояк.

Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, что Украина может избежать введения жесткого карантина из-за коронавируса при условии четкого соблюдения эпидемиологических требований.