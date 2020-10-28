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Похоронили обоих детей: подробности жуткого отравления газом в Хмельницком Врачи утверждают, что пострадавшая семья отказалась от медицинской помощи

В Хмельницком семья отравилась угарным газом, погибли двое детей, их мать едва спасли.

Как сообщает в своем сюжете телеканал "Украина 24", семья 11 часов дышала угарным газом и даже не догадывалась об этом, пока четырехлетний мальчик не умер дома.

Родителям и двум детям стало плохо вечером. Вызвали скорую. По подозрению, что это обычное пищевое отравление, в больницу не забрали. Семье становилось хуже. Они даже не подозревали, что все это время их медленно убивал угарный газ.

Вадим Коваль похоронил обоих сыновей - 4-летнего Даниила и 9-летнего Максима, его жену еле спасли.

Мужчина рассказал, что в тот день, хоть и чувствовал себя плохо после ночи, утром поехал на работу. Уже через несколько часов, после звонка соседки, он тут же примчался обратно.

"Жена еле доползла до двери, открыла дверь. Старший еще был жив, соседка к младшему, младший уже не дышал... Врачи прилетели, я начал с врачами его откачивать", - вспоминает мужчина.

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Младшего не спасли - он отравился угарным газом. За жизнь старшего сына боролись двое суток, но он умер в больнице.

"В такой ситуации (отравление угарным газом - ред.) страдают все органы и ткани, но в первую очередь те, которые больше всего нуждаются в энергии, которые нуждаются в кислороде - сердце, мозг, почки", - рассказала директор Хмельницкой городской детской больницы Наталья Зимак-Закутня.

В свою очередь, заместитель директора по медицинской работе Хмельницкой областной станции неотложной помощи Лариса Чубенко объяснила, почему медики не забрали семью в больницу, когда те впервые их вызвали.

"Была предложена госпитализация в лечебное учреждение, был отказ матери от госпитализации данных детей", - утверждает она.

В горгазе своей вины в смерти дети не видят и утверждают, что газовое оборудование в квартире пострадавшей семьи было установлено с грубыми нарушениями.

"Здесь был подключен водоподогреватель к дымоходу, а вентиляционный канал был подключен на принудительный вентилятор. Это так называемые зонты, которые устанавливают над плитами газовыми для вытяжки продуктов сгорания. Возможно тогда перетекание по дымовым каналам продуктов сгорания", - рассказал технический директор АО "Хмельницкгаз" Дмитрий Дидыч.

Но Вадим Коваль утверждает, что эту колонку 13 лет назад устанавливали именно газовики.

"Вы это все варили, вы это все устанавливали, а теперь на сегодняшний день они мне рассказывают, что у нас во всех квартирах все неправильно", - подчеркнул он.

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Следует отметить, что это не первый случай отравления угарным газом в этом подъезде. Несколько месяцев назад семья, живущая этажом выше, тоже чуть не задохнулась. Тогда, говорят, газовщики запломбировали дымоход, но впоследствии снова его открыли.

Полицейские назначении экспертизы, чтобы найти причину и наказать виновных.

Напомним, в Киеве в многоквартирном доме на Позняках 21 июня прогремел мощный взрыв газа, были разрушены квартиры на нескольких этажах. Погибли пять человек. Полиция открыла дело из-за нарушения правил противопожарной безопасности.