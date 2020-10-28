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Части украинцев ограничили въезд в Беларусь: посол сообщил подробности Официальный Минск опасается, что украинцы могут навредить белорусской нацбезопасности, отметил Игорь Кизим

Власти Беларуси на фоне протестов против президента Александра Лукашенко все чаще отказывают во въезде гражданам Украины из-за опасений, что они присоединятся к акциям оппозиции.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

"Это заявление руководителя министерства внутренних дел, они в последнее время ограничивают въезд граждан из трех стран, а именно - Украины, Литвы и Польши. Они считают, что отдельные люди спортивного телосложения могут участвовать в каких-то мероприятиях", - рассказал он.

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Как уточнил посол, ограничение касается определенных людей, поэтому нельзя сказать, что полностью запрещен въезд для всех украинцев.

"Очевидно, что в инструкции, которая существует, идет ограничение пересечения границы определенными людьми, которые, как они считают, могут нанести вред их безопасности... Было сказано, что за последнюю неделю было не допущено 595 человек из этих трех стран, которые я назвал", - сообщил Кизим.

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В то же время, посол рассказал, что отношение к украинцам, которые работают или живут в Беларуси, особенно не изменилось.

"Что касается угроз их жизни, нарушения их прав, то мы таких сигналов от общины украинцев, проживающих здесь, не получали", - отметил он.

Напомним, депутаты Верховной Рады 15 сентября поддержали постановление о ситуации в Беларуси: 228 голосов "за". В документе говорится о том, что выборы в стране были сфальсифицированы, осуждается насилие против активистов. Также Украина присоединяется к позиции ЕС, в том числе и по санкциям.