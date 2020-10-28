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Трагедия под Харьковом: подробности и видео с места взрыва На станции до сих пор ведутся спасательные работы

Взрыв газа произошел на газоперерабатывающей станции в Харьковской области. Два человека погибли, восемь получили различные травмы, сообщили в полиции области. На станции произошел взрыв природного газа без последующего возгорания. Задымление произошло на площади 200 квадратных метров. Причины взрыва устанавливаются. Подробности с места событий - от корреспондента телеканала «Украина 24».

Авария произошла в селе Березовка. На станции до сих пор ведутся спасательные работы. Пожарные продолжают тушить пожар. Однако полчаса назад пожар был локализован полностью, сейчас остались небольшие очаги. Также разбирают завалы. Сейчас пригнали специальный кран, который будет помогать разбирать завалы.

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Что известно на данный момент? Два человека погибли, 9 отправили в больницы. Об их состоянии медики пока не рассказывают. Рядом с местом взрыва нет жилых домов, поэтому, скорее всего, все, что произошло во время аварии, не повлияло на людей, живущих поблизости.

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Напомним, политолог Олег Лисный в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что взрывы на военных складах в Рязанской области России являются "хорошим подарком" для президента РФ Владимира Путина, который 7 октября отмечает 68-й день рождения.