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Взрыв газа под Харьковом: подробности от медиков Подавляющее большинство травм - это ожоги, заявил Забашта

Директор центра экстренной медицинской помощи медицины катастроф Харьковской ОГА Виктор Забашта в эфире телеканала «Украина 24» рассказал подробности взрыва на газораспределительной станции в 20 километрах от Харькова.

«Сейчас действия медработников завершены, бригады все я отпустил и сам уехал с места происшествия. На данный момент госпитализированы 9 человек с травмами разной степени тяжести. Подавляющее большинство - это ожоги, ожоги у двух пострадавших до 60%, но степень первая и вторая - не тяжелые ожоги. И надеюсь, что жизни пострадавших ничего не угрожает», - сообщил Забашта.

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«Это станция, которая принадлежит поселку Березовскому. Там выполнялись какие-то работы, рабочие приехали на двух машинах. Во время этих работ произошел взрыв. На данный момент есть двое погибших и девять человек в больницах. Пожар локализовали сразу, сейчас он уже ликвидирован», - добавил чиновник.

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Напомним, политолог Олег Лисный в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что взрывы на военных складах в Рязанской области России являются "хорошим подарком" для президента РФ Владимира Путина, который 7 октября отмечает 68-й день рождения.