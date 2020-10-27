22:53, Вчера

Гордон объяснил, при каком условии Украина опять подружится с Россией Журналист также привел пример Финляндии, у которой СССР оккупировал часть территории

Известный журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что дружба между Украиной и Россией в будущем невозможна без возврата оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

"Один мой давний друг, выдающийся российский певец и автор, говорит: я хочу написать песню о дружбе между украинским и российским народами, как ты считаешь, это хорошо прозвучит? Я ему сказал: для начала отдайте Крым и Донбасс, а потом пишите песни. Это мое глубокое убеждение – никакой дружбы не будет, пока не будет положено на стол все, что забрано. Сначала отдали – а потом дружба. Другого варианта никогда не будет, украинское общество не согласится дружить после того, как вы пришли к нам с мечом", - сказал журналист.

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При этом Гордон отметил, что "искренне удивляется" Финляндии, у которой СССР оккупировал часть территории.

"Красная армия пришла отнимать финскую территорию в 1940 году. Маннергейм построил линию (обороны – ред.). Финские солдаты умели воевать, они воевали за свою Родину. Красная армия потеряла десятки тысяч солдат, большое количество обморожений, инвалидностей. Финны оказались умелыми вояками, и умело сопротивлялись. Еле-еле свалили Финляндию, переломили ход событий, отняли часть территории. Для меня загадка, как Финляндия после этого может дружить с Россией. Ведь дружат, а территории финские входят в состав России", - заявил он.

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Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в России даже наиболее либерально настроенная часть общества одобряет решение Кремля аннексировать Крым.