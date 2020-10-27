22:21, Сегодня

"Не суйтесь к нам": Гордон ответил известному россиянину насчет Крыма В РФ даже либералы являются сторонниками "крымнаша", отметил журналист

Известный журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в России даже наиболее либерально настроенная часть общества одобряет решение Кремля аннексировать Крым.

Журналист привел в пример известного российского спортивного комментатора Василия Уткина:

"Мы спорили очень с Василием Уткиным. Очень много либерально настроенных россиян, как только дело заходит о Крыме, все становятся русскими националистами, шовинистами, и не хотят признать, что они украли чужое. То ли боятся ответственности, которая введена в России за непризнание Крыма "российским", то ли играют в это, то ли искренне являются такими имперцами. Ужасно это".

Читайте также: "Время собирать камни": Гордон подвел итоги местных выборов

По его словам, Уткин не первый из либерально настроенных россиян демонстрирует такие идеи.

"Казалось бы говоришь с человеком, который высказывает приверженность либеральным ценностям. Ты ждешь, что он скажет: ребята, с вами поступили несправедливо, по-скотски, забрали вашу территорию, мы пришли и забрали ваше. Нет, так не говорит – вы виноваты, у вас произошло…" – возмутился Гордон.

Журналист обратился к российским сторонникам "крымнаша":

"Что вам до наших дел? Не суйтесь к нам, мы сами разберемся, что у нас произошло, занимайтесь своей Россией, у вас ее много, у нее много проблем. Не лезьте сюда, не надо вмешиваться в наши внутренние дела. Мы найдем общий язык, мы поймем, кто прав, а кто виноват – не сейчас, так потом. Но когда все горит, вы приходите и телевизор из дома выносите еще".

Отметим, что журналист Дмитрий Гордон взял интервью у Василия Уткина. Комментатор, говоря об аннексии Крыма, заявил: "Если я оставил дверь открытой и ко мне кто-то пришел и что-то взял, то я, наверное, сам дурак".

Читайте также: "Может произойти в любой момент": Гордон удивил прогнозом о судьбе России

Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что не стал бы брать интервью у первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, после того, как она помогла продлить срок полномочий президента России Владимира Путина.