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"5 вопросов президента": у Зеленского объяснили спорные моменты Артем Гагарин рассказал, как готовили интервьюеров и какие были нарушения

Во время проведения местных выборов 25 октября прошел и всеукраинский опрос по инициативе президента Владимира Зеленского. Как он проходил, рассказал спикер проекта "5 вопросов президента" Артем Гагарин в эфире канала "Украина 24".

"Еще не было контакта с президентом, потому что у него очень плотный график. Но в целом вся команда, которая работала, довольна. Несмотря на все попытки дискредитировать, все было хорошо, все прошло в рамках законодательства. Все супер", — сказал он.

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Гагарин рассказал, как готовили волонтеров к проведению опроса.

"Инструкции составляла социологическая компания. Я записывал какие-то видеоинструкции. Инструкции были разные — как одеваться, что говорить, как реагировать на провокаторов. Готовились к разному", — сказал он.

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Также Гагарин прокомментировал заявления о нарушениях, в частности случаи, когда опрос проходили несовершеннолетние.

"Зафиксировано два таких случая, хотя говорили, что было больше. В одном из случаев женщина отправила своего ребенка под своим присмотром. Это опрос людей, который проводили люди. Люди могут делать ошибки. Это первый такой опыт. Были и провокации, но они не повлияли на результат", — сказал он.

Спикер проекта прокомментировал вопрос оплаты труда людей, которые на участках проводили опрос.

"Я не отвечаю за вопросы оплаты, это к партии и социологической компании. Но мы их и не называли волонтерами, разве что в самом начале, они интервьюеры. Сумму расходов (на проведение опроса — ред.) "Опора" рассчитывала исходя из того, что будет по два человека на участке, а их не было. Только в Киеве было по два, а в других городах было по одному. Так что это уже неверно, и сумма была неверная. Все расскажут в "Слуге народа", и раньше, чем вы увидите это в отчете НАПК", — сказал он.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников объяснил, почему украинцы не поддержали один из вопросов Зеленского.