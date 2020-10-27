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"Не попадайте туда": Ляшко рассказал об ужасах лечения коронавируса в больницах Олег Ляшко рассказал, как украинцам нужно беречь себя во время эпидемии

Лучшая помощь врачам во время эпидемии коронавируса — не попадать в больницу. Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"Я обращаюсь ко всем украинцам. Я вижу много людей, которые пренебрегают правилами — не носят маски, не соблюдают дистанцию. Я хочу вам сказать: никто вас не спасет, никто не поможет, если вы сами не поможете. Ваша лучшая помощь врачам — не попадать в больницу. Носите маску, держите дистанцию. Тот, кто не соблюдает правила, потом заболеет. Затем вы хотите, чтобы вам дали кислород, которого нет. Затем вы хотите, чтобы у вас был врач или медсестра на копеечную зарплату круглосуточно. Затем вы будете лежать на грязной простыне, вы будете есть баланду, которую люди в тюрьме не едят - вот чем кормят в наших больницах, потому что там нет финансирования. Поэтому не попадайте туда. Если у вас нет денег — не дай вам Бог туда попасть, поберегите себя", — сказал он.

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Ляшко заявил, что медицина в Украине не способна спасти людей.

"У нас люди думают, что они могут все, что медицина их спасет — не спасет, потому что нет таких возможностей у украинской медицины. Потому что она добитая. Посмотрите, что происходит в мире. Никаких походов в рестораны или отпуска — потому что они могут стать последними, на кладбище вынесут. Если кто-то из вас надеется, что кто-то вам поможет, вы наивные, вы сами себе можете помочь, надеяться только на себя", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники лаборатории эпигенетики Института геронтологии Национальной академии медицинских наук Украины проводят испытания украинской вакцины от коронавируса COVID-19.