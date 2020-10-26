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Шанс для мести: как "Шахтер" готовится к матчу с "Интером" На "Олимпийском" встретятся донецкий и миланский клубы

Ремейк полуфинала Лиги Европы или шанс для мести. Завтра, 27 октября, на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве в матче Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" будет противостоять миланскому "Интеру". Сегодня дончане провели открытую тренировку.

Занятия по разным причинам пропустили пять игроков: Исмаили, Коноплянка, Мораес, Кривцов и Фернандо. Из-за определенных трудностей в линии атаки вместе с командой снова тренировались недавние дебютанты — Вьюнник и Судаков.

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Игрок ФК "Шахтер" Виктор Корниенко: "Думаю, все видели и помнят ту игру, когда" Шахтер "проиграл ("Интеру" в полуфинале Лиги Европы - ред.). Это серьезная команда, физически очень сильная, тем более вы сами знаете, какие там игроки. Поэтому будет очень непросто. Мы ту игру забыли, у нас сейчас будет новая игра с ними. Я думаю, мы попробуем показать игру намного лучше, чем была та игра".

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Начало матча - в 19:55.

Напомним, в прошлый раз "Шахтер" встречался с "Интером" в полуфинале розыгрыша Лиги Европы 17 августа. Тогда итальянская команда одержала победу со счетом 5:0.