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Вирус непредсказуем — эксперт дал прогноз по мутациям COVID-19 Сергей Комиссаренко сравнил коронавирус с родственными вирусами прошлых лет

Эпидемия коронавируса не утихает. Может ли COVID-19 мутировать и ослабнуть, рассказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Украины Сергей Комиссаренко в эфире канала "Украина 24".

"Надежда на это есть, но предусмотреть, в каком направлении будут развиваться мутации вируса, практически невозможно. Он может стать более или менее контагиозным, то есть распространяться более или менее эффективно. Он также может стать более или менее летальным. В конце концов, теоретически он может вообще исчезнуть, и очень хотелось бы, чтобы так и случилось, но поведение этого вируса непредсказуемо", — сказал он.

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Эксперт сравнил COVID-19 с родственными вирусами.

"Так же непредсказуемы были его "братья" — в 2002 году SARS и в 2012 MERS. Они, между прочим, были гораздо более летальными. Но нынешний вирус распространяется, и люди становятся заразными еще до того, как у них появляются признаки заболевания. Предыдущие два передавались только при наличии симптомов, и их распространение было гораздо менее эффективным", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники лаборатории эпигенетики Института геронтологии Национальной академии медицинских наук Украины проводят испытания украинской вакцины от коронавируса COVID-19.