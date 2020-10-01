13:19, 1 октября

Заболеваемость COVID-19 вырастет после выборов — врач назвал тревожную цифру Медик рассказал о несоблюдении противоэпидемических мер во время местных выборов

На некоторых избирательных участках во время местных выборов 25 октября не соблюдались противоэпидемические меры. Повлияет ли ситуация на участках на рост заболеваемости в Украине, рассказал врач, президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока в эфире канала "Украина 24".

"Я ходил на выборы в Киеве и, к сожалению, не всем избирателям проводили термометрию. Кабинка, в которой должны голосовать люди с симптомами респираторных заболеваний, находилась рядом с другими кабинками. Если говорить по большому счету, то в большинстве случаев меры не были выполнены эффективно. Мы как медики прогнозируем, что как минимум у тех людей, которые работали на участках, есть большой шанс заразиться этой инфекцией", — сказал он.

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Эксперт дал прогноз по росту заболеваемости после проведения выборов.

"Я думаю, что количество пациентов увеличится. Это связано и с традиционным увеличением числа больных с респираторными инфекциями в осенне-зимний период, плюс массовые рекламные кампании, встречи с избирателями, приход на участки — все это дает мощный риск увеличения больных коронавирусной болезнью. Я думаю, что будет до 10 тысяч в сутки, дай Бог, чтобы не больше. Это мы увидим через неделю-две", — сказал он.

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По словам Сороки, предупредительные меры не снизят заболеваемость.

"Увеличение контактов всегда приводит к увеличению количества больных. На участках были люди с латентными формами или с легкой формой коронавируса, и в помещениях, скорее всего, были моменты, когда люди подвергались опасности. В любых учреждениях, торговых точках и так далее работает не очень много элементов защиты. И в любом случае это будет работать на увеличение количества больных. Поэтому нужно говорить не о снижении количества больных, а о подготовке здравоохранительной системы", — отметил он.

Ранее политолог Игорь Рейтерович рассказал, что основной причиной чрезвычайно низкой явки на местных выборах могла стать эпидемия коронавируса.