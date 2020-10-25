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Явка на выборах низкая — политолог назвал неожиданную причину Александр Солонтай рассказал, почему часть украинцев не пришла голосовать

На низкую явку на местных выборах в Украине влияет фактор заробитчан. Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" политический эксперт Александр Солонтай.

"По всем социологическим исследованиям, 80% человек заявляют, что хотят голосовать, 20% - что они отстранены от процесса. Потом эти 80% превращаются в 60. Вот разница. То есть у нас каждый пятый на заработках, отсутствует, находится в другом месте, не со своей семьей. И когда доходит до выходного дня голосования, то в это воскресенье человека просто физически нет. Это 20% дельта. А сейчас мы имеем дело со значительно большим лагом, большей неявкой", — сказал он.

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По словам эксперта, чтобы включить людей за границей в процессы внутри страны, необходимо цифровое голосование.

"Это один из факторов, который влияет последние 15 лет, все больше людей не на месте. Большое количество заробитчан, людей, которые вынуждены искать заработок для своих семей, много лет подряд... Они за границами нашей страны, конечно, они не голосуют. И пока не будет цифрового голосования, они выпадают из жизни своих громад", — сказал он.

Ранее генеральный директор сети "Опора" Ольга Айвазовская рассказала о фальшивых участках для голосования в двух селах Украины.