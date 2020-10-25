Местные выборы в Украине: у Авакова назвали главные нарушения

Во время проведения местных выборов в Украине 25 октября полиция зафиксировала более двух тысяч заявлений о нарушениях. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал советник министра внутренних дел Арсена Авакова Иван Варченко.

"По состоянию на 14:00 были подведены промежуточные итоги. У нас есть 2162 заявления о правонарушениях, из которых 154 квалифицированы как имеющие признаки административных правонарушений, 25 заявлений имеют признаки уголовного преступления", — сказал он.

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Варченко рассказал, какие нарушения встречаются чаще всего.

"Обращаю внимание избирателей, что абсолютное большинство нарушений касается незаконной скрытой агитации, агитация на бигбордах, на масках. Это не красит ни политическую силу, ни ее представителей. Граждане, которые себе это позволяют, знают, на что идут, и рискуют получить штраф от 1700 до 5100 грн по 212 статье КоАП.

Также еще одно нарушение – повреждение бюллетеня, попытки спрятать или уничтожить. Это тоже влечет за собой ответственность, можно попасть на штраф до 1100 грн. Агитировать или показывать результаты своего волеизъявления – это тоже штраф до 5000 грн, все эти селфи с бюллетенем – это нарушения", — сказал Варченко.