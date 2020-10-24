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Украинская вакцина от коронавируса: появились подробности разработки и испытаний Испытания проходят в киевской лаборатории эпигенетики

В Киеве сотрудники лаборатории эпигенетики Института геронтологии Национальной академии медицинских наук Украины проводят испытания украинской вакцины от коронавируса COVID-19. Испытания препарата пока проходят на подопытных животных.

Подробности эксперимента раскрыты в сюжете программы "Лаборатория здоровья" на телеканале "Украина 24".

Как пояснил сотрудник лаборатории генетик Дмитрий Красненков, вакцины существуют разные - одни содержат ослабленный вирус, другие - его фрагмент РНК или ДНК, или вирусный белок. Последние уже начинают тестировать в столичной лаборатории эпигенетики.

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Ученые имеют частичку коронавируса, которая содержится в бактерии. Далее бактерии размножают и выделяют из них вирусный белок, выдают буферный раствор, чтобы получить то самое количество вирусных частиц, которое после прививки поможет выработать антитела. Если все пройдет по плану, исследователи вакцину получат. Но чтобы понять, действительно ли она работает, нужны испытания, говорится в сюжете.

В лаборатории 18 подопытных кроликов иммунизируют в частности украинской вакциной от COVID-19. Их поделят на несколько исследовательских контрольных групп и будут наблюдать, как быстро и в достаточном ли количестве вырабатываются антитела против нового коронавируса.

Один из разработчиков вакцины Евгений Денис уверяет - процедура для животных безболезненная из-за отсутствия определенных рецепторов. По правилам исследования, некоторые животные получат настоящую вакцину, а другие - прививку водой. Это позволит, как у людей, исключить эффект плацебо.

У кроликов иммунитет должен выработаться минимум за две недели.

Как объяснила младшая научная сотрудница лаборатории эпигенетики Татьяна Папурина, из образцов крови подопытных животных добывается сыворотка, в которой будут присутствовать или отсутствовать антитела.

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Если концентрация антител будет достаточной, можно будет говорить о последующих этапах эпидемических испытаний. В частности, исследователи планируют объединить усилия с другими разработчиками.

"Будем сотрудничать, возможно, с другими подразделениями Академии медицинских наук Украины для полноценного тестирования", - отметил Евгений Денис.

В безопасности своего прототипа вакцины ученые абсолютно уверены, поскольку готовы проверить действие на себе, отмечается в сюжете.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Минздрав просит отечественные фармкомпании рассмотреть возможность производства в Украине иностранных вакцин, которые сейчас уже проходят клинические испытания.