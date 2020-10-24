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Сезон грибов в разгаре: украинцам дали советы, как не отравиться Также названы категории людей, которым есть грибы вообще не рекомендуется

В Украине разгар грибного сезона десятки людей обратились в больницу с пищевыми отравлениями.

Автор книги "Азбука грибника" Сергей Пантюк в эфире телеканала "Украина 24" напомнил украинцам о простых правилах безопасности при сборе грибов.

На вопрос, где не рекомендуется собирать грибы, эксперт ответил:

"Я никогда не собираю у дорог ближе, чем на полкилометра, никогда не собираю, где есть какое-то предприятие, где-то дымит, и, конечно, в Чернобыльской зоне".

По его словам, чтобы не отравиться, правила очень простые:

"Есть единственное главное правило грибника - не бери гриб, которого не знаешь. Остальные - съедобные грибы. Их берешь и употребляешь в различных формах".

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При этом Пантюк опроверг распространенное мнение о том, что грибы впитывают в себя все токсины из атмосферы и почвы.

"Это полная ерунда. Они могут как впитывать, так и не впитывать", - сказал он.

В свою очередь, специалист Центра общественного здоровья Минздрава Украины Наталья Усенко сообщила, что в этом году отравились грибами порядка 70 человек.

"Это небольшая цифра по сравнению с предыдущими годами. Объясняется она тем, что было очень засушливое лето... Сейчас сезон великолепный, пошли дожди, почва влажная, очень много грибов. На протяжение текущего месяца было порядка 20 отравлений. Летальных случаев пока нет. В прошлом году на этот момент были смертные случаи. Но грибной сезон заканчивается не сегодня. Врачи и любители грибов должны быть в состоянии боевой готовности", - предупредила она.

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На вопрос, кому грибы есть вообще не рекомендуется, Устенко заявила:

"Вообще не стоит употреблять грибы в пищу маленьким детям, не рекомендуется беременным женщинам и людям пожилого возраста. У детей недоформирована пищеварительная система, они не справятся с теми нерастворимыми белками, которые содержатся в грибах. У беременных и кормящих матерей это сложный период, у возрастных людей хуже начинает работать пищеварительная система".

Напомним, ранее телеканал "Украина 24" в своем сюжете собрал советы, как правильно выбрать свежую рыбу.