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Украина переходит на зимнее время: как переводить стрелки часов В Европе все больше стран отказываются переводить стрелки

Украина в эти выходные переходит на зимнее время. В ночь на 25 октября в 04:00 стрелки часов нужно переводить на час назад.

Как отмечает телеканал "Украина 24" в своем сюжете, владельцам смартфонов можно об этом не заботиться, поскольку устройства перейдут на правильное время автоматически.

В сюжете также рассказывается, как другие страны относятся к переходу на зимнее время.

Германия первой в мире использовала идею летнего времени. В апреле 1916 года немцы перевели свои часы с целью экономии угля. Еще через год их примеру последовали Великобритания и Россия. В рамках всего Евросоюза переход на летнее время впервые был введен в 1980 году. Годом позже это произошло в Советском Союзе.

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Но в 21 веке на фоне технологических изменений аргументы об экономии энергетических ресурсов все больше ослабевают. Сейчас для освещения используются энергосберегающие лампы. Даже в деревнях или на фермах недостаток света зимой уравновешивают искусственным освещением или автоматизированными технологиями. К тому же многие ученые считают, что переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека.

В прошлом году от перевода часов отказалась Турция, до того - Китай, Казахстан и Кыргызстан.

Об отказе переводить стрелки также объявили Финляндия, Польша и Эстония. Депутаты Европарламента тоже приняли соответствующее решение. Оно еще не окончательное, и у стран Евросоюза есть еще почти год, чтобы выбрать, хотят ли они жить по летнему или зимнему времени.

Напомним, ранее семейный врач Юрий Зинчук в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как влияют на самочувствие людей перепады погоды.