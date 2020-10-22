21:32, Сегодня

Спортивный праздник в Мариуполе: как с Зеленским открывали ледовую арену Стадион Mariupol Ice Center открылся для спортсменов

Настоящий спортивный праздник сегодня в Мариуполе — там открыли современную ледовую арену Mariupol Ice Center. Построили ее меньше чем за год. Тренироваться смогут и хоккеисты, и фигуристы. А это около полутора тысяч спортсменов! Корреспондентам "Украина 24" удалось пообщаться с родителями юных спортсменов, которые уже испытали новый лед.

Семья Ткачевых — переселенцы из Крыма. Там их сын Ярополк четыре года занимался хоккеем. Когда после аннексии переехали в Мариуполь, продолжить спортивный путь восьмилетний хоккеист не мог. Потому что не было где.

"Все ждали, когда все откроется, чтобы выйти на лед и заниматься дальше. Продолжать, и каких-то может быть успехов достичь", — сказала Елена Ткачева.

Сегодня после длительного перерыва Елена с сыном вернулись на лед. Ярополк — как хоккеист, а Елена — главная болельщица.

Любительский хоккей в Мариуполе мощно развивался до две тысячи четырнадцатого. Бывший игрок любительской хоккейной команды Мариуполя Игорь Коробец рассказал:

"Приезжали из Запорожья. Приезжали ребята из Тельманово, Мелитополя. И из Донецка ездили ребята к нам. Занимались почти 9 лет".

Но потом единственную в городе ледовую арену закрыли из-за банкротства владельца. Теперь здесь руины. За возрождение зимних видов спорта в Мариуполе взялся президент хоккейного клуба "Донбасс" Борис Колесников. За счет его клуба всего за год построили новую, современную ледовую арену.

Читайте также: Чемпион Англии по футболу поздравил "Новости спорта" на канале "Украина 24"

Размеры ледовой площадки — пятьдесят восемь на двадцать восемь метров. На арене будут тренироваться детские спортивные школы, а это почти полтысячи детей. Они смогут заниматься хоккеем и фигурным катанием. Борис Колесников рассказал об арене.

"Скромный подарок своему родному городу. Чтобы наши земляки выросли настоящими чемпионами. Это первая очередь комплекса, вторую очередь постараемся к следующему сезону закончить. Она будет вмещать полторы тысячи зрителей. Город нам помог сетями, и город помог с благоустройством. Стадион полностью построен на деньги клуба и обошелся в 60 млн грн, эта очередь, следующая обойдется еще в 60", — сказал он.

На открытии арены присутствуют олимпийские чемпионы по различным видам спорта. Это Елена Говорова, Дмитрий Кирпулянский, Жан Беленюк, Лариса Заспа, Сергей Матиенко и министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. О важности развития спортивной инфраструктуры говорит и президент Украины Владимир Зеленский.

"Это большая победа для Мариуполя, для всей Украины, для Донбасса в целом. Это большая победа для временно оккупированных территорий Донбасса. Я думаю, что важно, чтобы они видели, что именно здесь жизнь, здесь строится Украина. На них мы будем ждать и обязательно их вернем", — сказал он

Читайте также: Хоккейная лига стартует на новой украинской ледовой арене

Мариупольскую ледовую арену покоряют команды украинской хоккейной лиги. Сразу после открытия начался дебютный матч ХК "Мариуполь" против киевского "Сокола". Благодаря Фонду Бориса Колесникова зимние виды спорта развиваются и в других городах Донецкой области. Крупнейшую в регионе ледовую арену начинают строить в прифронтовой Константиновке. Вмещать она будет две тысячи зрителей и станет домашней площадкой для матчей Украинской хоккейной лиги.