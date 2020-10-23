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"Переход на "удаленку" — это инвестиция" - Сергей Синченко (СOO Moneyveo) В среду, 21 октября, в прямом эфире телеканала «Украина 24» Сергей Синченко, СОО Moneyveo, рассказал о дистанционной работе в компании

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В свете недавнего призыва заместителя министра здравоохранения Ирины Микичак «организовывать работу своих работников таким образом, чтобы все те, кто могут работать в удаленном доступе - работали в удаленном доступе» вновь актуализировался вопрос о дистанционной работе.

Об опыте внедрения такого формата в прямом эфире телеканала «Украина 24» рассказал Сергей Синченко, СОО Moneyveo. Так, по словам Сергея, для эффективной удаленной работы сотрудников компания должна:

Разработать правила и процедуры, которые регламентируют удаленную работу, и донести их до всего персонала. Это обеспечит и упорядочение всех процессов, и нахождение всех сотрудников в едином информационном поле;

Помочь сотрудникам в обустройстве рабочего места дома. Это подразумевает предоставление не только техники, но и мебели (доставку которой Moneyveo организовала для коллектива), стабильных интернет-каналов, резервирования этих каналов;

Организовать и расширить каналы коммуникации. Для этого потребуются веб-камеры, мессенджеры, корпоративный календарь, который поможет сотрудникам понимать занятость коллег.

На вопрос журналистов, не несет ли такая работа по организации "удаленки” дополнительных расходов для бизнеса, Сергей ответил, что ее стоит рассматривать не как траты, а как инвестиции.

«Удаленная работа подразумевает оптимизацию офисных помещений, поэтому вложения в организацию удаленной работы окупятся. Например, мы в Moneyveo запустили проект Sharing desk, при котором у сотрудника отсутствует фиксированное рабочее место. И специалист, который сегодня хочет поработать в офисе, заранее его резервирует. Наличие такой опции, позволяющей выбирать, работать из дома или в офисе, в отличии от тотальной удаленной работы, повышает продуктивность, уменьшает выгорание, поддерживает командный дух», - рассказывает Сергей.

Более того, Синченко уверен: высокая продуктивность сотрудников при удаленном формате работе возможна. И пример Moneyveo это доказывает. Конечно, для ее обеспечения необходимо предпринять ряд мер. Прежде всего – пересмотреть коммуникации сотрудников с менеджментом и между собой. В формате удаленной работы они могут стать более интенсивными, а общение должно происходить на ежедневной основе.

Напомним, что ранее на Международной конференции «Online Banking – Время инноваций!» Алена Андроникова, CEO Moneyveo, рассказала, что в компании частичная удаленная работа практиковалась и до начала пандемии. А с середины марта 2020 года с введением карантинных ограничений на дистанционный формат перешли 95% коллектива. “Мы прошли большой путь в организации удаленной работы сотрудников. Еще в 2018 году мы существенно реинжинирили внутренние бизнес-процесс с акцентом на автоматизацию, менее чем через год усовершенствовали IT-инструменты контроля информационной безопасности. А в 2020 обеспечили полный Mobility и использование облачных и веб-технологий. Благодаря этой работе, эффективным бизнес-процессам и отстроенной корпоративной культуре мы смогли перейти на “удаленку” буквально за один день. При этом нисколько не потеряв в продуктивности”, - отметила Алена.