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"Вокруг нагнетается страх": психолог рассказал, влияет ли COVID на самоубийства По словам психолога-криминолога, "подготовка идет заранее"

За последнюю неделю в киевских коронавирусных больницах произошло два самоубийства. По одной из версий, люди расстаются с жизнью из-за недостатка кислорода, вызванного коронавирусной болезнью. Данную ситуацию в эфире канала "Украина 24" прокомментировал психолог-криминолог Владимир Абрамян, который не согласен с такой версией.

"Ни в коем случае не может влиять (недостаток кислорода в организме - ред.). Самоубийство никогда не бывает "сегодня", оно всегда бывает "вчера". Другими словами, человек был к этому готов, а та самая болезнь, которая может быть причиной, и, скажем, смерть близкого человека, разрыв брака, много факторов могут влиять", - сказал психолог.

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Абрамян рассказал, что, как правило, человек "готовится заранее", и это можно заметить и принять меры.

"Человек каким-то образом готовится. Как правило, он совершает суицидальные попытки, заявляет прямо или косвенно, что готовится. А потом сама болезнь, имеется в виду COVID, действует как последняя капля", - сказал Абрамян.

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Психолог считает, что одна из причин - нагнетание всеобщего страха, в том числе при помощи СМИ.

"Страх может быть причиной, это очень серьезная проблема. Мы его нагнетаем со всех сторон, и телевидение в первую очередь. Люди постоянно находятся в страхе", - сказал Абрамян.

Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" врач-инфекционист Евгения Менжулина рассказала, что в Украине на фоне роста заболеваемости коронавирусом все сильнее ощущается дефицит медицинского персонала.