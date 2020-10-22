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Зеленского ждут на открытии - новые подробности о Ледовой арене в Мариуполе Проект реализован Фондом Бориса Колесникова, это подарок мецената родному городу

На торжественном открытии Ледовой арены Mariupol Ice Center в Мариуполе ожидается президент Владимир Зеленский.

Об этом говорится в репортаже на канале "Украина 24".

"Построили арену меньше чем за год, работы начались в рамках меморандума о сотрудничестве между местной властью и Фондом Бориса Колесникова. Размер ледовой площадки составляет 58 на 28 метров, на арене будут тренироваться детские спртивные школы, а это почти 500 детей. Они смогут заниматься хоккеем и фигурным катанием. Арена пока что рассчитана на 300 зрителей, но после второго этапа строительства она будет принмиать 1,5 тыс.", - передает корреспондент "Украина 24" с места события.

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На открытии арены будут присутствовать почетные гости - президент Владимир Зеленский, Борис Колесников, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, олимпийские чемпионы.

"Благодаря Фонду Колесникова зимние виды спорта развиваются и в других городах Донецкой области, самую крупную арену начинают строить в Константиновке. Вмещать она будет до 2 тыс. зрителей, там также планируется скалодром, бассейн и скейтпарк", - передает корреспондент.

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Отметим, что проект реализовал Фонд Бориса Колесникова. Ледовая арена стала подарком известного мецената, экс-вице-премьера родному городу. 22 октября в Украине стартует хоккейная лига, пятый сезон начнется в Мариуполе, где одноименный клуб дебютирует в высшем дивизионе.