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Хоккейная лига стартует на новой украинской ледовой арене В Мариуполе начинается пятый сезон Хоккейной лиги

22 октября в Украине стартует Хоккейная лига, пятый сезон начнется в Мариуполе, где одноименный клуб дебютирует в высшем дивизионе. Матчу будет предшествовать открытие нового мариупольского стадиона при участии президента Украины Владимира Зеленского и президента хоккейного клуба "Донбасс", вице-президента донецкого "Шахтера" Бориса Колесникова.

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Напомним, 22 октября в Мариуполе открывается масштабный спортивный объект, новая ледовая арена Mariupol Ice Center. С сегодняшнего дня арена будет принимать 300 зрителей, затем сможет вместить 2 тысячи. Ледовая арена стала подарком известного мецената, экс-вице-премьера Бориса Колесникова родному городу.