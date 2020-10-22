Хоккейная лига стартует на новой украинской ледовой арене

В Мариуполе начинается пятый сезон Хоккейной лиги

Хоккейная лига стартует на новой украинской ледовой арене

22 октября в Украине стартует Хоккейная лига, пятый сезон начнется в Мариуполе, где одноименный клуб дебютирует в высшем дивизионе. Матчу будет предшествовать открытие нового мариупольского стадиона при участии президента Украины Владимира Зеленского и президента хоккейного клуба "Донбасс", вице-президента донецкого "Шахтера" Бориса Колесникова.

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Напомним, 22 октября в Мариуполе открывается масштабный спортивный объект, новая ледовая арена Mariupol Ice Center. С сегодняшнего дня арена будет принимать 300 зрителей, затем сможет вместить 2 тысячи. Ледовая арена стала подарком известного мецената, экс-вице-премьера Бориса Колесникова родному городу. 

Источник Украина 24 Теги Владимир Зеленский Борис Колесников спорт