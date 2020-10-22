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В Мариуполе открывается новая Ледовая арена: онлайн-трансляция церемонии открытия Арена рассчитана на две тысячи зрителей и станет одной из крупнейших в Украине

В четверг 22 октября в Мариуполе открывается масштабный спортивный объект, новая ледовая арена Mariupol Ice Center.

С сегодняшнего дня арена будет принимать 300 зрителей, затем - сможет вместить 2 тысячи. Первая игра запланирована на сегодня. Среди зрителей ожидают президента Владимира Зеленского, президента хоккейного клуба Донбасс и вице-президента футбольного клуба "Шахтер" Бориса Колесникова и министра спорта.

Mariupol Ice Center станет одной из крупнейших и лучших ледовых арен в Украине. Проект реализовал Фонд Бориса Колесникова. Ледовая арена стала подарком известного мецената, экс-вице-премьера родному городу.

Сайт телеканала "Украина 24" ведет онлайн-трансляцию церемонии открытия! Основная торжественная часть запланирована на 18:00.