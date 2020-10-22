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В мире самая большая магнитная буря - эксперты дали советы Такая колоссальная геомагнитная буря - это странно, говорит биофизик

Самая мощная магнитная буря в этом году уже началась. Медики говорят: люди испытывают головную боль, усталость и апатию, обострение хронических недугов. Как пережить этот период, говорится в сюжете телеканала «Украина 24».

Больше всего от магнитных бурь страдают метеочувствительные люди.

«(Страдают - ред.) люди, имеющие хронические заболевания, прежде всего хронические заболевания сердечно-сосудистой системы - увеличение количества инфарктов, увеличение количества острых коронарных случаев и инсультов», - заявил врач-кардиолог Константин Руденко.

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Магнитная буря началась 21 октября, а продлится до субботы. Ее вызвала вспышка на Солнце. И в воскресенье будет самый мощный удар. После чего еще несколько дней магнитосфера будет неспокойной. Октябрьская магнитная буря будет такой мощной, что будет способна доставить неприятности даже здоровым людям.

«Такая колоссальная геомагнитная буря - это странно, потому что сейчас солнце переходит в свое спокойное состояние, обычно такие сильные бури происходят, когда солнце должно быть активное, а оно сейчас пассивное», - говорит биофизик Виктор Жуков.

Врачи рекомендуют в ближайшие дни больше гулять на свежем воздухе. Отказаться от алкоголя и кофе, вдоволь спать и держать под рукой нужные медикаменты.