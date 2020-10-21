21:09, Сегодня

"Врач просто погибнет": названа серьезная проблема с коронавирусом в Украине Также инфекционист рассказала, утихнет ли волна коронавируса до конца года

В Украине на фоне роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 все сильнее ощущается дефицит медицинского персонала.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина.

"Это здорово, что развертываются дополнительные госпитали. А кто в них будет работать, если на сегодняшний день персонала технически не хватает, особенно среднего звена? Один врач не обслужит 1 тыс. коек, он просто погибнет сам на этих койках. Нет медсестер, тем более нет санитарок, во многих больницах уже складывается ситуация, что врачи работают и медсестрой, и санитаркой. Поэтому очень сложно ответить, что нам ожидать", - рассказала Менжулина.

Читайте также: "Будет громадная смертность": врач шокировал заявлением о лечении коронавируса

Популярное видео "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о трагедии Ан-26 и войне в Нагорном Карабахе 11:48, 30 сентября "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о будущем путинского режима 10:39, 14 октября "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о ситуации в России и судьбе Путина 10:57, 23 сентября

На вопрос, утихнет ли волна коронавируса до конца года, врач ответила:

"Не стихнет по одной простой причине, что к этому еще присоединится грипп и другие зимние инфекции, поэтому прогноз неутешительный".

Читайте также: "Риск огромный": врач объяснил, когда маска не спасет от коронавируса

Ранее народный депутат из фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о новых мерах по борьбе с коронавирусом в Украине.